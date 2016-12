Akkordeonklänge für die Seele

Burgau : Stadtpfarrkirche Burgau |

Das Akkordeonorchester Kammeltal stimmt die Zuhörer am Freitag, 9.Dezember um 19.30 Uhr im Rahmen der Burgauer Schlossweihnacht ein, mit einer weihnachtliche Stunde in der kath. Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Burgau.



Mit „Akkordeonklängen für die Seele“, Gedichten von Marianne Baldauf und klassischer Orchestermusik werden die Besucher in himmlische Welten entführt.

Die Gedichte und Erzählungen der Autorin sprechen von Seelenberührungen, von Schwingungen die das Universum bewegen, von der Stimme in uns, dem Brief einer Mutter und der alten Sage von den drei Weisen. Passend zu den Texten haben die aktiven Musiker des Akkordeonorchesters Kammeltal in gewohnter Art und Weise klassische Orchesterwerke und traditionelles Liedgut einstudiert. Zu hören ist das sinfonische Werk "La Storia" von Jacob de Haan, die "Morgenstimmung" aus der Peer Gynt-Suite von Edvard Grieg, Filmmusik aus "Drei Nüsse für Aschenbrödel", "Wie im Himmel", "Bodygard" und "Misteriosa Venezia" von Rondo Veneziano. Auch die Akkordeonjugend ist zu hören mit dem Villa Timecode und bekannten Weihnachtsklängen.

Der Eintritt ist frei.