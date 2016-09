Atlas-Verlag: Werbespam scheinbar nur durch massiven Druck zu unterbinden

Geht doch!



Nachdem ich mich nach Spam-mails des "atlas-verlags" bereits zweimal online abgemeldet hatte - bekam ich heute eine weitere Spam-Mail mit Werbung für die bekannt minderwertigen, aber dafür umso hochpreisiger "Sammelwerke" dieses Verlags.

Es reicht!



Na bitte - geht doch!

Für diejenigen die sich immer noch von auch so tollen Traktoren oder Flugzeugen ködern lassen:

Meine Antwortmail - und was dann kam in Kurzfassung:"Ich habe mich bereits zweimal online abgemeldet weil ich Ihre Werbung NICHT erhalten möchte.Ich fordere Sie hiermit auf mich UMGEHEND aus Ihrer Datenbank zu löschen, andernfalls werde ich rechtliche Schritte einleiten.Edgard L. Fuss "Die freundlichen Grüße habe ich weggelassen.Antwort:"...Vielen Dank für Ihre MitteilungUm Ihre Anfrage bearbeiten zu können, benötigen wir entweder- Ihre Kundennummeroder- Ihre genaue AnschriftSollten Sie noch weitere Fragen haben, ..."Leute - mach ich mir die Hose mit der Kneifzange zu?"Um mich mit Ihrer Werbung vollzuspammen haben Sie weder das Eine noch das Andere benötigt.Bei Ihrer (angeblichen?) Online-Abmeldung wird es ebenfalls nicht benötigt.Entweder Sie löschen JETZT UMGEHEND meine Daten oder ich werde meinen Anwalt mit einer Abmahnung und im Wiederholungsfall eine gerichtliche Verfügung beauftragen.Dies ist meine letzte Aufforderung an Sie. .."" ..Ihre letzte Mitteilung haben wir dankend erhalten.Wunschgemäß haben wir Ihr Konto mit sofortiger Wirkung gekündigt sowie Ihre Daten aus unserer Kundendatei entfernt und für Werbezwecke gesperrt.Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben."Sie könnten der Menschheit wirklich einen Dienst erweisen und Ihren äusserst anrüchigen Laden einfach dichtmachen.Erstens - die Modelle sind z.T. dermaßen fehlerhaft daß die höchstens für den Kaugummiautomaten taugenZweitens - die technischen und anderen Beschreibungen erreichen nicht einmal Baumschulniveauund Drittens: Jedes erstklassige Fachbuch kosten nur einen Bruchteil dessen was Du diesem schweizer Neppladen hinterherwirfst.. der dann hinterher auch noch lästiger als jede Scheißhausfliege ist.Unerwünschte Werbung der "Edition Atlas" läßt sich scheinbar wirklich nur durch massiven Druck unterbinden; diese agebliche "Online-Abmeldung" ist wohl nur ein Fake um Rückmeldungen zu erhalten.