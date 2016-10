"Gemeinsam auf der Allee der UN-Ziele Bremer Schulkisten basteln!" *)

Das von mir 1986 (Tschernobyl) als "Lehrerantwort" auf die Kinderfrage "Wie kann ich mithelfen, unsere schöne Welt zu erhalten?" ins Leben gerufene Projekt mit der Bremer Schulkiste durfte beim UN-Weltgipfeltreffen 1992 in Rio de Janeiro vorgestellt werden; Bundesumweltminister Prof. Klaus Töpfer empfahl das Projekt allen Schulen; 1993 übernahm der Generalsekretär des Europarates die Schirmherrschaft für das BAKI-Projekt; Verantwortliche in vielen Ländern begrüßten die BAKI-Idee; "BAKI" ist als Denkmodell die auch für Kinder schon "begreifbare" Verkörperung eines "Bremer Schulgeistes mit Herz" (s. GOOGLE): "BAKI hat ein Herz für die Umwelt!" (s. dazu auch GOOGLE: "Initiative HAUS MIT HERZ"). Wissentliches Belasten der Umwelt wird seit der BAKI-Ausstellung bei der Umweltmesse (ÖMUG) in Cuxhaven als "Mobbing der Umwelt" (s. GOOGLE) erklärt: "Auch wer eine kleine Gerätebatterie einfach wegwirft, belastet die Umwelt." - Verantwortliche wissen das und unterstützen das BAKI-Projekt ideell weltweit (s. GOOGLE: "Johnny Biosphere BAKI").Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS