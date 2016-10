Bremer Idee für Kinder zum Tag der Vereinten Nationen 2016: "Vereinigung auf der Allee der UN-Ziele!" (s. GOOGLE)

"Falls wir wirklich in ein Zeitalter der nachhaltigen Entwicklung eintreten wollen, ist die frühzeitige Einordnung von Kindern und Jugendlichen der Schlüsselfaktor. Nur mit einem neuen, frühzeitig erworbenen und allgemein verbreiteten Verantwortungsgefühl können wir die Grundlage für eine Zukunft schaffen, die die Bedürfnisse der Natur einbezieht." (Professor Klaus Schwab, WORLD ECONOMIC FORUM - s. Anlage)

WORLD EDUCATION FORUM (WEF)

Mitbastler gesucht!

Seit 1986 ist die Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt ein Staatsziel, dem die BAKI-Idee aus der Bremer Schule folgt; zum Tag der Vereinten Nationen 2016 stelle ich die Idee "Bremer Schulkisten basteln!" (s. http://gemeinsam-in-bremen.de/zeitspenden/angebote... ) als "DIVERSITY-Idee 2017" allen Verantwortlichen auf der Erde zur Verfügung auf dem (symbolischen) "Bremer Schultisch zur AGENDA 2030" (s. GOOGLE), der überall auf der Erde auf die Allee der UN-Ziele gedacht werden kann und einladen soll zu gemeinsamen Gesprächen unter der Frage: "Welche Schule braucht die Zukunft unserer Welt?"Einen "Schultisch auf der Allee der UN-Ziele" als "WEF" (z.B. in Bremen "WEF Bremen") zu bezeichnen, ermutigt der freundliche Brief von Herrn Professor Klaus Schwab vom 8. Februar 1999 nachhaltig wie auch der freundliche Brief vom 23. Dezember 1994 aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. - Als Bremer Bürger bitte ich vor allem Verantwortliche in Bremen, die BAKI-Idee aus der Bremer Schule zu unterstützen:(s. http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Mitbast... Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)