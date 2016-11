Bremer Bildungssenator Willi Lemke - mein Blick zurück in Dankbarkeit, heute, am 20. November 2016 *)

"Zwei Dinge können wir unseren Kindern geben: Liebe - und damit auch die Liebe zu Gott - und eine gute Ausbildung." (Bildungssenator Willi Lemke)

Politikerinnen und Politiker, die sich für Kinder einsetzen, braucht die Zukunft unserer Welt!

DANKE, Herr Lemke: Sie haben auch mich zum Einsatz für alle Menschenkinder ermutigt!

Durch (GOOGLE-)Suche nach Aktionen zum heutigen Tag können Bremer Kinder Uwe Beckmeyer, Marieluise Beck, Bettina Hornhues, Birgit Menz, Elisabeth Charlotte Motschmann und Sarah Ryglewski als "Deine Abgeordneten" aufrufen; um 11:33 Uhr habe ich bei GOOGLE/Bilder zufällig Herrn Bürgermeister Dr. Carsten Sieling mit der Max-Zuckerberg-BAKI entdeckt und mich darüber sehr gefreut: Ich "googelte" nun aus Spaß die sechs Bundestagsmitglieder mit "BAKI" - auch Willi Lemke - und wurde so an die "zwei Dinge, die wir unseren Kindern geben können" erinnert; die Veröffentlichung "Begeisterte Hallelujas für eine neue Kirche" in den Bremer Tageszeitungen am 13. März 2006, Seite 14, fotografierte ich aus dem WESER-KURIER-Archiv.Am 9. Oktober 2000 durfte ich als Vetreter der Bremer Aktion für Kinder (BAKI) Herrn Senator Wilfried Lemke als KMK-Präsident das Millennium-Lied zur EXPO 2000, "You can believe", zutragen mit dem Vorschlag, "You can believe" als Schulhymne anzunehmen; als "Vahraone" ermutigte mich Herr Senator Lemke, die Initiative "Welttag der Schule" (s. GOOGLE) zum letzten Rolandfest in Bremen unter dem Motto "Freiheit" fortzusetzen wie auch die in der Bremer Schule begonnene Initiative gegen Mobbing: "Mobbing belastet unsere Schulen wie PCB!" (Senator Willi Lemke zur 8. Arbeitsschutzkonferenz des DGB Bremen, "Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Schule", am 26. November 2002 im DGB-Haus Bremen); am 2. Dezember 2016 wird in Bremen der 13. Anti-Mobbing-Tag begangen:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986