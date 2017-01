Gesine Schwan soll in Bremen eine BAKI-Dokumentation *) zum Reformationsjahr 2017 erhalten!

*) "Die Reformation geht weit über die Frage des Glaubens hinaus mit der Bremer Bildungsidee für LUTHER2017" (s. GOOGLE)

Am 18. Januar 2017, zum Neujahrsempfang des Senats, soll - so mein Wunsch als Bürger der Freien Hansestadt Bremen - Frau Professor Dr. Gesine Schwan eine Kopie der o.g. BAKI-Dokumentation mit dem Grußwort zur Bürgeraktion am 17. Juni 2006 auf der Berliner Freiheit in Bremen erhalten:Meinen Bürgerwunsch zum Neujahrsempfang des Senats im Bremer Rathaus findet man seit heute, 09:13 Uhr, als ersten Kommentar zur Veröffentlichung "Gesine Schwan spricht in Bremen" (s. http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Gesine-... ); noch heute schicke ich das o.g. BELEGEXEMPLAR Herrn Senatssprecher Peter Lohmann zu.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS! (s. http://www.bremen.de/bremen-tut-was-unterstuetzer