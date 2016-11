"Bremer 18. November" *) wurde mit Songtext zum Schostakowitsch-Projekt **) und dem Spiritual "Kumbaya, my Lord" ***) nachhaltig

*) s. GOOGLE/Bilder

Diese Bremer Gedenkveranstaltung ist ein wegweisender Beitrag zur Aktionswoche für Kinderrechte 2016!

Am 18. November 2016 trug ich wieder Laternenblumen vor das alte Schulgebäude beim Bremer Friedenstunnel; im Hinblick auf die auch am 18. November 2016 beginnende "Aktionswoche für Kinderrechte" (s. http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Akt... ) legte ich auch das Buch "Menschen-Rechte" (s. Foto) vor das Bremer Friedenstor.Von meinem Platz aus in der letzten Reihe der Aula konnte ich die Veranstaltung zur Erinnerung an den 18. November 1941 gut aufnehmen; besonders beeindruckt haben mich die Schülerbeiträge; ganz laut habe ich das Spiritual zum Abschluss der Gedenkveranstaltung mitgesungen: "Kumbaya, my Lord!"Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)Unterstützer von BREMEN TUT WAS!