TATENFUERMORGEN-Idee 2998 *) jetzt auf dem Olymp der Schule **)

**) UN-BAKI 2017 am 24. November 2016 zum BAKI-Baum in Bad Bederkesa getragen

Verantwortliche unterstützen die BAKI-Idee nachhaltig!

"Kinder haben ein Herz für die Umwelt!" ***)

Am 3. April 1990, nach der Gründung des "Bremischen Aktionskomitees für Kinder-Interesse" (BAKI) am 19. August 1989 in Bederkesa "aus der Verantwortung vor den Kindern der Erde und mit dem Wunsch, die Zukunft zu ermöglichen", wurde hier auf dem "Mühlenberg" ein Ginkgo gepflanzt; daran durfte ich jetzt noch einmal im Rathaus erinnern und danken:Am BAKI-Baum auf dem zum "Olymp der Schule" erklärten Mühlenberg wurde am 17. Juni 2000 die 3. "Olympiade für das Kind - weltweit" (OLYKI), kurz: "Umwelt-Olympiade", von Kindern aus Stralsund eröffnet, die "Schirmherren" der globalen Idee vom Umweltschutz waren wie die Bramstedter Schüler anlässlich der Umweltmesse (ÖMUG) in Cuxhaven:***) Über 1000 Batteriesammelkisten (BAKI) haben Schülerinnen und Schüler in Bederkesa im Werkunterricht gebastelt.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *****)****) s. dazu auch: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726