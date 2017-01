Kontakte für die Karriere sichern: 4.Jobbörse für Techniker

Infotag für Teilnehmer und Externe bei TEUTLOFF® in Braunschweig – 26. Januar 2017

Eine allgemeine Übersicht über Arbeitschancen, potenzielle Arbeitgeber oder eine erste, konkrete Kontaktaufnahme zu diesen, ermöglicht die TEUTLOFF® Technische Akademie auch 2017 angehenden Maschinen- und Elektrotechnikern. Zum vierten Mal findet die Jobbörse mit dem Fokus auf Industrial und Automotive Engineering in den eigenen Räumlichkeiten statt.Anknüpfend an den Erfolg des letzten Jahres mit über 150 Besuchern, stehen 2017 sogar 22 Aussteller regionaler und überregionaler Unternehmen für einen individuellen Austausch zur Verfügung: Neben Stamm-Unternehmen wie IAV, Bertrandt, in-tech oder ibk, sind auch die Deutsche Bahn, Ferchau oder Benteler u.v.m. dabei, um Fachkräfte anzuwerben.Daneben präsentieren die Hochschulen aus der Region den Absolventen ihr Studienangebot und weitere Karrieremöglichkeiten.„Damit bieten wir unseren und auch externen Fachkräften eine hervorragende Chance, mit künftigen und innovativen Arbeitgebern in Kontakt zu treten“, freut sich Christiane Strauß, Geschäftsbereichsleiterin Staatliche Abschlüsse, über die gestiegene Resonanz der teilnehmenden Betriebe und Hochschulen.Wer dieses berufliche Sprungbrett für sich nutzen möchte, sollte sich diesen Termin also vormerken:Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Kontakt: TEUTLOFF Technische Akademie