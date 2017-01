Toskana und Venedig - Romantik in Terrakotta

Bobingen : Singoldhalle |

Lassen Sie sich vom Fotografen Reiner Harscher in einen Landstrich entführen, der schon Mi-chelangelo, Raffael und Leonardo da Vinci zu außergewöhnlichen künstlerischen Leistungen inspi-rierte. Sie bummeln an den Ufern des Arno durch Florenz – mit dem herrlichen Dom Santa Maria del Fiore und den prachtvollen Palazzi der Medici. Sie lassen sich treiben im prickelnden Trubel der Piazze zwischen extravaganter Mode und kulinarischen Köstlichkeiten.



Im Norden klettern Sie mit dem Fotografen zu den Marmorsteinbrüchen des Alpi Apuane, und schauen Sie den Bildhauern über die Schulter wie aus groben weißen Steinblöcken grazile Kunst-werke entstehen.



Nach einem atemberaubenden Gang durch die Kunst der Jahrhunderte will die Seele endlich bei einer Weinprobe im Chianti etwas baumeln. Reiner Harscher besucht die begnadeten Köchinnen in kleinen romantischen Restaurants. Aus frischen Kräutern und Olivenöl, herzhaftem Pecorino und selbst gemachter Pasta entstehen dort die einfachen aber leckeren Gerichte, die die toskanische Küche so einmalig machen. Mit seiner Kamera lässt Reiner Harscher das Auge schweifen – von der Terrasse einheimischer Winzer auf üppige Weinberge und Olivenhaine.



Die Stadt Siena ist nicht nur ein Schmuckstück mittelitalienischer Gotik, sondern auch Heimat eines der spektakulärsten Pferderennen der Welt, dem Palio.



Romantische Hinterhöfe in kleinen Dörfern, die zurück ins Mittelalter zu reichen scheinen, sind nicht weniger zauberhaft als endlose Sonnenblumen- und Mohnfelder. Hier zeigt sich aufs Beste die Mischung aus fotografischem Geschick und künstlerischer Lust, die Reiner Harscher meisterhaft vereint.



Und schließlich die mystische Lagunenstadt Venedig, deren Nebelschwaden über den Kanälen ei-nen besonderen Zauber ausüben. Der berühmte Carnevale di Venezia ist ein Faszinosum aus Far-ben und Masken zwischen Rialtobrücke und Markusdom.



Die neue Multivision wird in modernster digitaler HDAV Technik präsentiert. Projiziert wird mit einem extrem hellen und FULL HD auflösenden Projektor, der ein wesentlich helleres und brillanteres Bild liefert, als es bisher mit Diaprojektoren möglich war. HDAV bedeutet High Definition Audio Vision und leitet sich vom hoch auflösenden Fernsehen (HDTV) ab.



Die neue Technik gibt viel mehr Möglichkeiten, die sensibel in die Produktion einfließen. Große Bilder, die in Schärfe und Brillanz einem Kinofilm überlegen sind, hinterlassen beim Zuschauer bleibende Erinnerungen, wie dies nur tiefgründige Fotografie vermag. Die sensible Vermischung von Musik, Originalton und persönlicher Moderation schaffen die Art eines Bilderlebnisses, das dem Publikum ein Gegengewicht zur schnellen und oft hektischen Medienwelt bietet. Die neue Präsentation folgt den traditionellen Gestaltungsrichtlinien der Dia-AV und ist gleichzeitig eine ästhetisch stimmige, multimediale Ausdrucksform unserer modernen Zeit.



Karten zu 12 €, ermäßigt 10 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den be-kannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)

sowie via reservix.de