Paprika im Blut und den Gypsy im Herzen

„Swing à la Django” live in der Singoldhalle

„Swing à la Django” ist eine innovative Band mit sechs Mitgliedern, die ihr Talent bereits viele Male in ihrer Heimat Ungarn und auch im Ausland gezeigt hat. Ihr besonderer Stil-Mix ist charakteristisch, hier verschmelzen authentische ungarische Musik, französische Chansons, Manouche Swing, Tango und Jazz zu einem harmonischen Ganzen. Ihren einzgigartigen Stil nennen Sie „ungarischen Django Swing”. Bei ihren Konzerten besinnen sie sich auf ihre Wurzeln. Ihre Musik ist inspiriert von Django Reinhardt, dem weltbekannten, in Belgien geborenen Gypsy-Jazz-Gitarristen – mit Paprika im Blut und dem Gypsy im Herzen. Auf Django Reinhardts Spuren versetzt die Band das Publikum immer wieder in die swingende Atmosphäre der 30er zund 40er Jahre.Die Mitglieder von „Swing à la Django” sind vielseitig, sehr gefragt und spielen gleichzeitig in mehreren Formationen. Mit der Gruppe „Besh'O'Drom” und der „Budapest Klezmer Band” sind die Bandmitglieder von „Swing à la Django” für Konzerte bereits um die ganze Welt gereist.Alle Swing-, Jazz- und Django Reinhardt-Fans dürfen sich jetzt schon freuen, denn „Swing à la Django” kommt am Freitag, 10. Februar 2017 um 19.30 Uhr in die Singoldhalle zum einzigen Konzert in der Region. Tipp des Kulturamtes: „Schnell Tickets besorgen und hingehen, so ein Konzert kommt nur selten in die Singoldstadt!“Karten zu 14 €, ermäßigt 12 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)sowie via reservix.de