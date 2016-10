Das Dschungelbuch

Das Musical für die ganze Familie

Spätestens seit der gelungenen Walt Disney Verfilmung ist dieser Klassiker aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. In einer fantastisch frischen Version erzählt das Theater Lichtermeer die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von den? Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als der Tiger Shir Kahn zurück in den Dschungel kommt, wird Mogli zur Gefahr für das ganze Wolfsrudel?und soll deshalb zurück zu Seinesgleichen, ins Dorf der Menschen gebracht werden. So beginnt eine spannende Reise durch den Dschungel? und Mogli begegnet all den liebenswürdigen, gefährlichen, hinterlissstigen, skurrilen Bewohnern des Dschungels:? Baloo den Bären, Baghira den Panther, Kaa der Schlange und natürlich auch Shir Khan.Erleben Sie ein fantastisches Musical für die ganze Familie und begleiten Sie das Musical-Ensemble in einem abenteuerlich humorvollen Mix aus Tanz, Gesang und Schauspiel – verfeinert mit fantasievollen Schattenspielen und Handpuppen am Dienstag, 27.12.2016 um 16 Uhr in der Singoldhalle Bobingen.Karten zu 14 €, ermäßigt 12 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)sowie via reservix.de