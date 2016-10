Santa goes Singoldhalle

Bobinger „“ laden zum Weihnachtskonzert„Christmas for Brass“ am Samstag, 3. Dezember 2016 um 19.30 UhrDie Brass Band „Woodshockers“, fulminanter Sieger der German Open 2015, und ihr Dirigent Benjamin Markl freuen sich, viele Besucher am Samstag, den 3. Dezember 2016 in der Singoldhalle Bobingen zu ihrem Weihnachtskonzert in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Bobingen begrüßen zu dürfen. Wer sich am Tag vor dem zweiten Advent in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen möchte, ist hier richtig. Von feierlichen Chorälen bis zu coolen Weihnachtsarrangements, wie „Intrada - Eine feste Burg“ und „Santa Claus-Trophobia“, ist alles dabei, was das Herz im Advent erfreut.Karten zu 13 €, ermäßigt 10 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), und in Kürze bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)sowie via reservix.de