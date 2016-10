Tanz 50 Plus

Bobingen : Schloßbergschänke |

Am Samstag den 22.10.2016 ist es wieder so weit: In der Schoßbergschänke der Bobinger- Siedlung, wird wieder zu Musik aus den 50`ern, 60`ern, 70´ern und 80´ern ab 20:00 Uhr getanzt. Mit einem Bingospiel unterstützt man eine soziale Einrichtung der Bobinger - Siedlung. Den Gewinnern erwarten süße Überraschungen.

Alle Siedler und Gäste aus dem Umland, sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen.