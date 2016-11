"Singen im Schein der Kerzen" - Adventliches Benefizkonzert

Am Kirchberg 24

Anfänger und fortgeschrittene Schüler der Musikschule Biberbach gestalten am dritten Adventssonntag, 11. Dezember 2016 um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche Biberbach ein Benefizkonzert. Mit Instrumentalstücken und traditionellen Adventsliedern möchten Sie v. a. die Ensembles der Musikschule auf Weihnachten einstimmen und Ihnen eine Stunde Zeit und Ruhe mit meditativer und festlicher Musik schenken.



Der Eintritt ist frei - Spenden sind erbeten! Die Spenden gehen über die Organisation "Aktion Hoffnung" an bedürftige Kinder und Jugendliche im Südsudan. Außerdem unterstützen Sie mit ihrer Spende die Musikschule Biberbach.