Gedanken zur Kriminalität von Muslimen.

Neben der unterdurchschnittlichen Bildungsleistung bereitet die überdurch-

schnittliche Kriminalitätsrate muslimischer Einwanderer großen Ärger. So sind

zum Beispiel in Frankreich 60 % aller Gefängnisinsassen Muslime, obwohl sie

nur 10 - 12 % der Bevölkerung stellen. In Belgien sind die Muslime achtmal,

in Großbritanien viermal häufiger im Gefängnis als Nichtmuslime. Die Polizei in

NRW sagt: Mit Migranten aus muslimisch geprägten Ländern gibt es die größten

Schwierigkeiten, allen voran die jungen Männer. In den Augender straffälligen

Migranten aus dem muslimischen Kulturkreis sind Frauen Menschen zweiter

Klasse. Sexuelle Übergriffe sind in mulimischen Ländern die Regel. Eine Muslimin

kann in Deutschland den Bus nehmen, ohne zu befürchten begrabscht zu werden.

Eine Europäerin kann dies in den muslimischen Ländern nicht. Auch werden in Deutschland solche Daten, wie in Frankreich und Belgien, nicht veröffentlicht.

Hier heißt es, das ist Diskriminierung. Die offene Diskussion solcher Fragen stellen

Linke, Linksliberale, Grüne und SPD in Deutschland gern als Islamophobie hin.

Sehr robust ist die Erkenntnis, das kulturfremde Einwanderung das soziale

Kapital der Gesllschaft extrem mindert. Nach Meinung der Polizeigewerkschaft

in NRW, gibt es im Ruhrgebiet Stadtviertel, in denen deutsches Recht nicht mehr

gilt. Hier ist die Scharia Gesetz. Eine Multikulti-Gesellschaft nach Vorstellung von

Rot-Grün wird im Zweifel immer eine unsolidarische sein.

