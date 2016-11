Totenehrung des Bergmannsvereins Barsinghausen

Barsinghausen : Ludwig Jahn Straße |

Zur diesjährigen Totenehrung des Bergmannsvereins Glück-Auf Barsinghausen e.V. treffen sich alle Teilnehmer am 19.11.2016 um 16:30 Uhr in der "Turnhalle unter den Eichen".

Seit einigen Jahren findet diese besondere Ehrung immer am Samstag vor dem Totensonntag/Ewigkeitssonntag an dem dafür erstellten Gedenkplatz in der Ludwig-Jahn-Straße, am Waldrand, während der Dämmerungsphase im Fackelschein statt.

Die geladenen Vereine und auch der Bergmannsverein gedenken bei dieser feierlichen Zeremonie der verstorbenen Vereinskameraden, aber auch aller verstorbenen Bergleute weltweit. Pastor Holly von der Mariengemeinde wird eine kurze Andacht halten. Der musikalische Rahmen wird vom Posaunenchor der Original Calenberger gestaltet.

Nach der Totenehrung wird es in der geheizten „Turnhalle unter den Eichen“ ein gemeinsames Tscherperessen geben, bei dem noch ausgiebig geklönt werden kann.