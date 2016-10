HIER VERTONT

bei mir da hast Du nicht die Wahl, ob Süßes oder Sauer,Ich steh vor Deiner Eingangstür im düstren Mondesscheinund nehm Dich mit in meine Welt, die von Gevatter Hein.Ich bin der Sensenmann, der Tod, man gab mir viele Namen,Schnitter, Fährmann und auch Freund, ich kenne kein Erbarmen.Halloween komm ich zu Dir, in dieser Nacht da bist Du mein,ich bringe Dich in meine Welt, die von Gevatter Hein.