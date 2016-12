Termine der Schützengesellschaft Gittelde im Dezember 2016

Gittelde: Schützenhaus | Preisverteilung Geflügelschießen am 9. Dezember



Gittelde (kip) Die Preisverteilung des Geflügelschießens findet am Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr, im Schützenhaus statt.

Die Zeiten für das übliche Jahresmeisterschießen Luftgewehr (LG), Luftpistole (LP) und Kleinkaliber 50m (KK) finden jeweils montags und donnerstags von 19 - 21 Uhr statt.

Die Jugend trainiert mittwochs von 17 - 19 Uhr und in den geraden Kalenderwochen steht am Mittwoch von 19 - 20 Uhr das Training mit der Sportpistole (SP) auf dem Terminkalender.

In den ungeraden Kalenderwochen wird freitags von 19 - 20 Uhr mit der Sportpistole trainiert.

Zu Donnerstag, 22. Dezember, 19 Uhr, werden die Schützenmitglieder zum vorweihnachtlichen Ausklang im Schützenhaus eingeladen.

Am Mittwoch, 28. Dezember, 19 Uhr, wird im Schützenhaus geknobelt und am Donnerstag, 29. Dezember, ist das Schützenhaus vermietet.

Der Vorstand der Schützengesellschaft Gittelde wünscht allen Schützenmitgliedern und ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Schützenfestjahr 2017.

