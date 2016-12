Junge Musiker bereicherten die Adventsfeier des DRK Eisdorf

Eisdorf (kip) Herzliche Begrüßungsworte richtete die Vorsitzende Karin Köhler an alle Mitglieder und Gäste der diesjährigen Adventsfeier. Nach einem kurzen Rückblick und Dankesworte an ihr Helferteam eröffnete sie die Kaffeetafel an festlich gedeckten Tischen mit leckerem Kuchen und Gebäck. Für jedes Mitglied lag ein liebevoll verpacktes kleines Geschenk auf dem Kuchenteller. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken begann ein abwechslungsreiches Programm. Zunächst stimmte Ute Rorig mit ihrer Gitarre zu fröhlichen Weihnachtsliedern ein und dann begleitete sie die jungen Musiker Christian Lawes mit seinem Akkordeon bei seinen Liedvorträgen. Er begann seinen mit viel Applaus bedachten musikalischen Vortrag mit "Oh, Du fröhliche..".Ida Armbrecht und Lenja Jentsch spielten weitere Weihnachtslieder vor und Isabell Rutzen erfreute DRK-Mitglieder und Gäste mit weihnachtlicher Musik.Die Vorsitzende ließ es sich nicht nehmen und erzählte eine Weihnachtsgeschichte. Michael Lehmann begeisterte mit seinen auf der Mundharmonika gespielten Weihnachtsliedern.Bevor Karin Köhler die vorweihnachtliche Feier beendete, dankte sie Ute Rorig, die das musikalische Programm vorbereitet hatte, und ihrem Helferteam. Sie wünschte eine gute Adventszeit, fröhliche Weihnachten und für 2017 Gesundheit und Wohlergehen.FotosEisdf571Vorsitzende Karin Köhler eröffnet die Weihnachtsfeier.Eisdf572Ute Rorig und Christian Lawes bringen Weihnachtslieder zu Gehör.Eisdf´584Ida Armbrecht und Lenja Jentsch spielen auf ihrer Mundharmonika fröhliche Lieder zur Weihnachtszeit.Eisdf 587Isabell Rutzen bekommt -wie auch die übrigen Musiker- langanhaltenden Beifall.