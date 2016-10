Frauenbekleidungs-Basar am 23. Oktober in Windhausen

Windhausen: Alte Burg | Frauenbekleidungs-Basar am 23. Oktober



Windhausen (kip) Am Sonntag, 23. Oktober, von 14 - 17 Uhr, findet in der Dorfgemeinschaftsanlage "Alte Burg" in Windhausen ein Frauenbekleidungs-Basar für die Herbst- und Wintersaison statt.

Es wird gut erhaltene Damenbekleidung angeboten. Meldeschluss der Anbieter war am 1. September. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Erlös dieses Basars geht an die Jugendfeuerwehr Windhausen.

Gefällt mir