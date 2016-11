Vorweihnachtliche Schlagerparty mit „Steffen Jürgens“ in „Bad Zwischenahn“ am Samstag, 12. November 2016….

Bad Zwischenahn : Landgasthof Bischoff |

Am schönsten ist es zu Hause...deshalb lädt der Sonnyboy des modernen Discofox STEFFEN JÜRGENS am Samstag, 12.11.2016 alle Freunde und Fans zu einer „vorweihnachtlichen Schlagerparty“ in seine Heimat Bad Zwischenahn ein, ins stilvoll eingerichtete Ambiente des

„Landgasthof“ Zur guten Quelle“ Bischoff“, Woldlinie 74,

26160 Bad Zwischenahn/Kayhauserfeld



Jeder ist herzlich eingeladen - in geselliger Atmosphäre - bei dieser vorweihnachtlichen „Steffen Jürgens Schlager Nacht“ live dabei zu sein.



Da diese Party aber auch ein großes Dankeschön an die

Steffen Jürgens Fans ist, die ihn das ganze Jahr bei seinen Auftritten unterstützt haben - egal ob im Norden, Osten, Westen oder Süden -

gibt es - vor Beginn der Party - die Möglichkeit, zusammen mit

„Steffen Jürgens“ die Leckereien vom Buffet zu genießen wie das

„Fieber Steak“, die „ohne Dich“ Pommes oder das lockere, luftige Mousse au Chocolat a la „Seelenverwandt“, dass nicht nur die Seele strahlen lässt, sondern dazu verführt, die Kalorien abzutanzen, wenn DJ Bernd - ab 21:00 Uhr - die „Steffen Jürgens vorweihnachtliche Schlagerparty“ eröffnet.



Schlagerparty incl. Buffet: 25.00 €

Einlass ab 18:30 Uhr

Beginn 19:30 Uhr

Voranmeldung unter: margrit.bruns@web.de



Nur Party: Einlass ab 21:00 Uhr: 10.00 € (auch Abendkasse)



Steffen Jürgens Live zu erleben, ist wie eine wärmende Umarmung, denn mit seiner markanten, warmen Stimme, seinem sprühenden Charme & seinen beliebten Songs die von Liebe & Gefühl erzählen... zaubert er aus einem Grau ein Himmelblau und lässt es nur draußen kühl sein.







Christiane Brüning, 29.10.16