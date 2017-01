Bad Wiessee : Seepromenade |

27.01. bis 29.01. und 03.02. bis 05.02.2017

Bad Wiessee Nachtmarkt Winternachtszauber 2017

In dem traumhaften Ambiente an der Tegernseer Seepromenade in Bad Wiessee startet der Bad Wiessee Nachtmarkt unter dem Motto Winternachtszauber - Feuer.Alpen.Glühen. während der 17. Tegernseer Tal Montgolfiade: Spektakuläres Ballonfahren mit ca. 20 Heißluftballonen, ein Kunsthandwerkermarkt mit rund 50 Ausstellern, Künstlern und Kunsthandwerkern und eine kulinarische Meile mit Essens- und Getränkeständen zum gemütlichen Beisammensein. Atemberaubende Feuershows der Extraklasse sowie sensationelle Flugvorführungen mit Greifvögeln runden das Angebot ab. Mit dem Eintritt der Dunkelheit verbreiten unzählige Fackeln, Feuerschalen und Feuerpyramiden ein romantisches Licht. Täglich ab 10.00 Uhr freier Start der Heißluftballone, soweit es das Wetter zulässt, danach buntes Markttreiben an unseren Marktständen, wo die Besucher so manchem Künstler über die Schulter schauen können. Auch in diesem Jahr findet wieder eine Fuchsjagd der Ballone statt sowie an den Samstagen die legendäre Nightglowparty mit Musik präsentiert von DJ Fleischi von BR 3 und Giulia Siegel. Lassen Sie sich überraschen... Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Fr. und Sa. jeweils 12.00-21.00 Uhr, So. jeweils 10.00-19.00 Uhr

Seepromenade in Höhe ehemaliges Haus des Gastes, 83707 Bad Wiessee am Tegernsee

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 9836984