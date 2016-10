Es klappern........

Ein recht beliebtes Ausflugsziel im Deister sind auch die Waserräder bei Wennigsen.Auf cirka 100 Metern entlang eines kleinen Baches stellen Mitglieder der "Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder e. V." seit über 50 Jahren jedes Jahr von Mai bis September ihre wunderhübschen, mit viel Liebe zum Detail gebastelten Wasserräder auf. Zu sehen sind Märchenmotive, Szenen aus dem alltäglichen leben oder auch Ernie und Bert aus der Sesamstraße.Bevor nun die Wasserräder abgebaut und zur Generalüberholung in ihr "Winterquartier" gebracht wurden, habe ich an einem sonnigen Tag Ende September noch die Gelegenheit genutzt und mir diese kleine Attraktion auch einmal in aller Ruhe angeschaut.Im nächsten Jahr soll zum 6o-jährigen Jubiläum übrigens noch eine von Studenten der Hochschule Hannover gebaute Murmelbahn dazukommen. Da bin ich schon gespannt drauf und werde mir das sicher auch anschauen.Und nun wünsche ich Euch viel Saß mit den Bildern.Mehr Infos hier: