Wählergruppe im Rat „WgiR“ führte konstituierende Fraktionssitzung durch und nimmt zu den aktuellen Ereignissen Stellung:

. Auf derder Wählergruppe im Rat wurdezumgewählt. Als Vertreter stehen ihm gleichberechtigtundzur Seite. Alle drei Personen erhieltendas Vertrauen der Fraktionsmitglieder. Im weiteren Verlauf wurde dann sehr ausführlich über eineberaten und diese auch beschlossen.Bereits beim Abarbeiten der Formalitäten, die ja für die Wählergruppe gänzlich neuebedeuten, kam auch das Thema Vereinsgründung zur Sprache. Volker Hahn, als Gruppensprecher aller Mitglieder der WgiR sprach sich dafür aus, möglichst in naher Zukunft auch für die mittlerweile überine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu schaffen, also einen Verein zu gründen.Neben den organisatorischen Dingen, die so eineer Fraktion nun einmal mit sich bringen, kamen auch aktuelle Themen zur Sprache.Breiten Raum nahm dabei der öffentlich angekündigtezur Abwahl des Bürgermeisters Dr. Thomas Gans ein. Da noch zahlreiche Fragen offen stehen, waren sich die Mitglieder der Fraktion schnell einig, zunächst die von der Verwaltung zugesagten Informationen imsowie in derabzuwarten. "Eine sachliche Aufarbeitung und sorgfältige Untersuchung habe zunächst Vorrang. Übersollte eventuell erst nach Abschluß der Untersuchungen der Vorfälle nachgedacht werden. Ohne gesicherte Fakten sind Spekulationen verfrüht.", so Volker Hahn.Das sich die SPD hinter ihren Bürgermeister stellen würde, ist für Volker Hahn verständlich. Doch gerade die Genossen sollten an einergelegen sein, bevor sie wieder mitauftreten, die im Augenblick niemand mehr lesen mag.Auch mit ihrengegenüber Personen aus den Reihen der, die mit dem BI-Antrag nichts zu tun haben, habe die SPD gezeigt, wie oberflächlich sie bei ihren Bewertungen zu Werke gehe und dass ihr die gebotene Sorgfalt bei der Differenzierung von verantwortlichen Personen wohl in den letzten Jahren verloren gegangen sei.Ob solchgegen Ratsmitglieder dazu geeignet sind, eine zukünftig bessere Zusammenarbeit im Rat zu finden, da habe Hahn große Zweifel.Leider lasse die aufgestelltefür die Ausschuss- und Ratssitzung am 19.Oktober dieundder Verwaltung sehr vermissen.Es sei geplant, zunächst über den Nachtrag, also über dasder neuenzu beraten und diesen dann sogleich auch zu beschließen. Die Aufklärung über dasunddass ist für die öffentliche Sitzung nicht vorgesehen.„Derfür eine umfassenden Aufklärung sieht anders aus: Die Mitglieder derwerden sich für eine umfassende Aufarbeitung und Transparenz einsetzen:“, so abschließend Fraktionsvorsitzenderauf Nachfrage zu den jüngsten Ereignissen.Pressemeldung der Wählergruppe „WgiR“ Bad Lauterberg vom 08.10.2016