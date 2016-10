Hartnäckigkeit der BI führte zum Erfolg – vergessene Schwerlasteinfahrt wurde nun zurückgebaut

Im Oktober 2008 wurde mit dem Bau derOrtsumgehung Barbis und Osterhagen begonnen und amerfolgte die feierliche Freigabe derteuren neuen Straße.Die Bauarbeiten an der sogenanntenwaren schon einige Zeit zuvor beendet, das Baufeld der Brücke wurde bereits imzurückgebaut und renaturiert. Vergessen wurde dabei allerdings derderin derzwischendemBereitsundwurde das Bauamt der Stadt Bad Lauterberg über die offensichtlich vergessene Schwerlasteinfahrt von derinformiert. Gleiches hatten schon Anlieger und aufmerksame Beobachter der Bauarbeiten ebenfalls der Stadt gemeldet, allerdings ohneAufgrund dessen stellte die BI-Fraktion zur Ratssitzung amdann einean den Bürgermeister. Hier zeigte sich dass, derüberhaupt nicht über die örtlichen Gegebenheiten informiert war. Wie er auf der öffentlichen Ratssitzung ausführte, sollte die Schwerlasteinfahrt füran dem neuen Brückenbauwerk genutzt werden. Dies ist jedoch überhaupt nicht möglich, da hinter der provisorisch hergestellten Schwerlasteinfahrt derliegt. Damit kein Fahrzeug aus Versehen in Graben fahren kann, hat man vor dem offenen Gewässer ein Erdwall aufgeschüttet. Lediglich während der Brückenbauarbeiten war der Graben. Hätte sich der Verwaltungschef oder das Bauamt mal die Mühe gemacht vor Ort nachzuschauen, so hätte man sicherlich sogleich festgestellt, dass alsan dem neuen Bauwerk direkt unter der Brücke eine mit Kies befestigte Trasse angelegt wurde, von der jeder Punkt des Bauwerkes erreicht werden kann. Zudem hätte man gleich gesehen, dass es sich bei der Schwerlasteinfahrt lediglich umhandelt, da nur eine starke Bitumentragschicht eingebaut wurde, diejedoch fehlte. Obwohl die auf der Ratssitzung gemachten Ausführungen des Verwaltungschefs mithingestattete der Ratsvorsitzende weder eine Zusatzfrage noch Erläuterungen durch denAber auch dadurch ließ sich die BI nicht einschüchtern, sondern griff dieses Thema mehrfach erneut auf. Mit Erfolg, denn um den Verantwortlichen des Bauamtes überhaupt zu zeigen, worum es eigentlich ging, wurde imeinmit, ihrenund demvereinbart. Eindeutig wurde hierbei nun festgestellt, dass es sich tatsächlich nur um einezum Bau der Odertalbrücke handelt und deshalb auch der Rückbau zu Lasten dergehen muss. Allerdings mussten die beiden städtischen Vertretereingestehen, dass dievon Seiten der Stadt bereits vor geraumer Zeit stattgefunden hat. Ein Mitarbeiter, der inzwischen pensioniert sei, habe die Oberflächen der Baumaßnahme, die im Bereich der städtischen Zuständigkeit lagen,abgenommen. Man werde nun aber versuchen den ordentlichen Rückbau mit der Instandsetzung der Fahrbahnen der alten, deren Kosten ja auch die Niedersächsische Straßenbauverwaltung zu tragen hat, zu koordinieren. Fast hatte die BI an diese Zusage vor nunmehr eineinhalb Jahrendoch nachdem bereits am 22. September die dortige Teerdecke abgefräst wurde, stellte am 27. und 28. September die von der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung beauftragte Firma den Rad-und Fußweg mit einerwieder her.Dasüber mehrere Jahre an dem Thema hat sich letztendlich im Interesse der Bürger gelohnt, ansonsten hätte eines Tages die Stadt mit ihren leeren Kassen für die vernünftige Instandsetzung aufkommen müssen.Text und Fotos: Bürgerinitiative