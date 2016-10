Das Maß ist voll – Bürgerinitiative wird einen Antrag zur Abwahl des Bürgermeisters stellen

Für diest jetzt das– in der nächsten Ratssitzung wird sie den Antrag zurdes Bürgermeisters/Hauptverwaltungsbeamten an den Stadtrat stellen. Gründe hierzu, so der BI-Vorstand, gibt esDie Bekanntgabe desauf der letzten Ratssitzung mit den voraussichtlichen Mehrkosten der Umbaumaßnahme der Grundschule Am Hausberg vonhaben die BI dazu im Interesse der Bürger bewogen. Auch die Ratsmitglieder der anderen Parteien, so Jens-Norbert Marxen, müssen damitob sie weiterhin die Misswirtschaft der Verwaltung dulden, für die der Bürgermeisters/Hauptverwaltungsbeamte die Verantwortung trägt. Nicht nur beim Umbau der Grundschule, sondern auch beimlaufen die Kosten entgegen der ersten Veranschlagungen aus dem Ruder. Weitere Gründe der BI für eine Abwahl des Bürgermeisters sind unter anderem der still und heimlicheder Stadtwerke, die deutliche Verschlechterung derund derin allenund desinnerhalb der letzten fünf Jahre, die Konzeptlosigkeit bei der Vergabe dersowie dieundvonim zurückliegenden Kommunalwahlkampf.Nach dem Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz § 82 müssenfür eine Abwahl sein. Wenn dies geschehen ist, werden im Anschluss daran die Bürger25 Prozent aller Wahlberechtigten müssen mindestens daran teilnehmen, stimmen 50,1 Prozent zu, so ist der Bürgermeister/Hauptverwaltungsbeamte abgewählt. Dem folgt dann eine Neuwahl.dervom 1.10.2016