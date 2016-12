Renate Dittmar bekommt Bundesverdienstkreuz verliehen – 45 Jahre ehrenamtliche Arbeit – Mitbegründerin der BI – langjährige Kulturkreisvorsitzende

Im Auftrag vonhatam vergangenen Samstag (10.12.2016) denverliehen. Wie der Landrat in seiner Laudatio im Kurhauscafé Amadeus im Rahmen der Verleihungszermonie ausführte, ist dies zwar die zweite Verleihung im neuen Landkreis Göttingen, jedoch dieim Altkreis Osterode. Besonders erfreut sei er, dass ihm viele persönliche Erinnerungen aus seiner Amtszeit, als ehemaliger Landrat im Landkreises Osterode, mit dem Wirken vonverbinden.Besondersverbinden die beeindruckenden ehrenamtlichen Leistungen von Renate Dittmar –Diese hat sie über einen besonders langen Zeitraum, mit großer Beharrlich-und Stetigkeit und überaus großer Begeisterung gemeistert. Mit Elan hat sie es zudem vollbracht andere Menschen als Mitstreiter für ihre Ideen und Ziele zu gewinnen. Während ihres 36 jährigen Wirkens im Vorstand desdavon 24 Jahre alshat sie es geschafft, dass sich dieetabliert haben. Ihr gelang es renommierte Künstlerinnen und Künstler nach Bad Lauterberg zu holen, deren Renommee weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahlte. Bei etwa 20 bis 40 Veranstaltungen pro Jahr und einem Geschäftsvolumen von ca. 1,5 Millionen Euro, konnten etwanach Bad Lauterberg eingeladen werden. Dabei, so Landrat Bernhard Reuter weiter in seiner Laudatio, engagierte sich Renate Dittmar nicht nur mit Herzblut, sondern auch mit ökonomischen Verstand, finanziell weitblickend und großem Verhandlungsgeschick. Kein Geheimnis dabei ist, dass sie dabei von ihremtatkräftig unterstützt wurde. Nicht unerwähnt lassen, so Reuter, darf man auch die extrem anspruchsvollen, die es so nicht noch einmal gibt.Neben dem kulturellen Bereich engagierte sich Renate Dittmarinderen Gründungsmitglied sie auch ist. Von 1985 bis 2001 vertrat sie die BI im Stadtrat und war zwischen 1991 und 1996 deren Fraktionsvorsitzende. Die Bürgerinitiative, so Reuter weiter, ist nicht eine kurzlebige Wählergruppe die für oder gegen etwas ist, sondern eine kommunalpolitische Kraft, die bereits über mehrere Jahrzehnte Verantwortung in der Kommunalpolitik der Stadt Bad Lauterberg übernommen hat.Ausgezeichnet, so der Landrat weiter, wird Renate Dittmar auch für ihr Engagement im Bereich desNimmt man alle ehrenamtlichen Aktivitäten zusammen, so reicht eine 40 Stunden-Woche nicht aus und das Volumen einer beruflichen Tätigkeit wird bei weitem überschritten.Genau dafür, so Bernhard Reuter wird Renate Dittmar mit demausgezeichnet. Ihre persönliche Bescheidenheit, ihre enorme und stetige Ausdauer und ihre große Leidenschaft machen den Dreiklang, den Renate Dittmar befähigte, so viel zu bewirken und Menschen für ihre Anliegen zu begeistern.Wie Renate Dittmar im Anschluss an die Ordensverleihung in ihrerausführte, habe sie zu dieser Feierstunde neben ihrerdieundeingeladen, die ihre ehrenamtliche Mitarbeit in den vergangenenmitgestaltet haben. Am längsten, seit Mitte der 70er-Jahre, arbeite sie in Bad Lauterberg mitzusammen. Mit ihm und Herbert Rudolphidie Bürgerinitiative. Begonnen habe sie ihr ehrenamtliches Engagement 1971 in Osterode, so Renate Dittmar, wo sie bis 1976 in derals Schatzmeisterin tätig war. Nach dem Umzug nach Bad Lauterberg kamen verschiedene, unter anderem mit der Gründung derdemund demhinzu. Hier seien als Mitstreiter besonders dieundzu nennen. Bereits 1979 holtesie undin den Vorstand des Kulturkreises, den 1981als Vorsitzender übernahm. Ab dieser Zeit, 1982 wurden die Badund 1983 dieins Leben gerufen, so Renate Dittmar, übertrug mir der Vorsitzende viele Aufgaben, während meinbereits alsdes Kulturkreises fungierte. Nach dieser Einarbeitungszeit wurde ich danndes Kulturkreises. Als weitere enge Vertraute, mit der sie die Arbeit des Kulturkreises forcierte, nannte Renate Dittmar unter anderemundDie vielfältige ehrenamtliche Arbeit, so Renate Dittmar abschließend, war mir nur möglich, dank der Unterstützung zahlreicher vertrauter Mitstreiter. Rückblickend habe ihr die Arbeitgebracht, bei der sie außergewöhnlichkennengelernt hat.Text und Fotos: