Heimatgeschichte mal anders – Buchvorstellung “Kunst und Kampf”

Am Sonntag, 20. November 2016, um 15 Uhr, lädt derzu einem Multimedia-Vortrag mitin das RestaurantScharzfelder Straße 43, 37431 Bad Lauterberg ein.Der gebürtige Bad Lauterberger Bernd Langer stellt mit seinem neuen Buchein autobiographisch gefärbtes Werk vor. Lebendig schildert Langer, wie der, vor allem der alteund die, in den 1970er Jahren Ausgangspunkt seiner politisch-künstlerischen Entwicklung werden. Der Autor beginnt bei seinen Großeltern, erzählt, was ihn in früher Jugend prägte, von ersten politischen Erfahrungen in denund demBad Lauterberg.Man erfährt vieles über diegeschildert werden aber auch die großen aufsehenerregenden Demonstrationen jener Zeit. Ein Fokus liegt auf derin Göttingen, wo der Autor fast 20 Jahre wirkte, während sich der zweite Teil des Buches auf Berlin konzentriert.Seit den 1980er Jahren verfolgt Langer die Idee von(KuK). Der Begriffsteht dabei im übertragenen Sinne für. So soll Kunst nicht mehr als individuelle Leistung verstanden werden, sondern aus einem politischen Kollektiv entstehen und Ausdruck gesellschaftlicher Auseinandersetzung und Veränderung sein. In diesem Zusammenhang entwarf Langer das heute allgemein bekannte Emblemauf der Grundlage einer historischen Vorlage neu und wurde mit seiner Plakatkunst bekannt.Ideengeschichtlich bezieht sich KuK auf die Renaissance, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt und Religion und Hierarchien infrage stellt. Ein wichtiger Bezugspunkt ist dabei der deutsche Bauernkrieg. Wesentlichen Raum nimmt außerdem die Auseinandersetzung mit den sich als avantgardistisch verstehenden Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts ein.In fast 40 Jahren entstanden hunderte Plakate, daneben Gemälde und Straßentheater, sogenannteBernd Langer stellt mit seinem Buch eine reich bebilderte Gesamtbetrachtung dieser antifaschistischen Kunst vor.Das Buchist erschienen im Unrast-Verlag, ISBN 978-3-89771-582-0, durchgehend vierfarbig, 256 Seiten, 19,80 €.Bernd Langer (KuK), Großeltern mütterlicherseits, ›Familie Ludwig – Bad Lauterberg im Harz – um 1944‹, gemalt 1998, Öl auf Leinwand, 50 cm x 70 cm.