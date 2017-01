Rezept-Mohn-Quarkkuchen mit Streuselteig für eine runde Form

Mehl u. Backpulver mischen, danach übrige Zutaten gut verarbeiten. Die Hälfte des Teiges abnehmen. Die zweite Hälfte des Teiges in der Form gleichmäßig verteilen. Die andere Hälfte des Teig´s wird für das Gitter verwendet.Quarkbelag : 25 g zerlassene Butter ; 375 g Quark (magerstufe) 100 g Zucker ;1 Pck. ger. Zitronenschale; 1 Pck. Vanille-Pudding; 1 EiAlle Zutaten mit dem Mixer verrühren und auf den Boden geben.---die zerlassenen Butter nicht zuuuu heiß in die Quarkmasse geben, sonst gerinnt das Ei---Mohnbelag : 2 Eier; 1 EL Milch; 1 Pck. Mohn-Back1 Ei trennen u. Eigelb mit 1 EL Milch verrühren.Mohn-Back u. 1 Ei u. 1 Eiweiß miteinander verrühren und löffelweise auf den Quarkbelag geben.Den Teigrest mit 1 TL Ei-Milchgemisch verkneten, ausrollen u. in Streifen schneiden. Streifen über die Mohnmasse als Gitter geben. Die Teigstreifen mit Eigelbmilch bestreichen und backen.Einschub : unten Backzeit : ca 45 min. (je nach Ofenleistung)Ober-u. Unterhitze ca 180°CHeißluft ca 160 °C Bitte Ofen gut vorheizen !!Es hört sich kompliziert an, aber was ich schaffe, schafft Ihr auch !Ich habe etwas abgewandelt--statt Zucker- Rohrohrzucker verwendet.Ich wünsche gutes Gelingen und guten Appetit !!!Lb Sonntagsgrüße Annette