VBZ Göttingen: Vorsicht - verdeckte Preiserhöhungen

Vorsicht vor versteckten Preiserhöhungen

Bei steigenden Stromkosten werden Kunden oft nicht ausreichend

informiert / Verbraucherzentrale sammelt Anschreiben

Göttingen (ein/kip) Die Verbraucherzentrale teilt mit: Viele Kunden erhalten derzeit Post von ihrem Energieversorger: Da sowohl die EEG-Umlage als auch die Netzentgelte 2017 deutlich

steigen, planen etliche Lieferanten, im nächsten Jahr die Strompreise zu erhöhen.

Das Problem: Nicht immer sind die Kundenanschreiben so gestaltet,

dass die Preiserhöhung auch wirklich als solche zu erkennen ist. In der Vergangenheit

gab es immer wieder Fälle, in denen die entscheidende Information

in langen oder unverständlichen Briefen regelrecht versteckt war. Die Verbraucherzentrale

Niedersachsen möchte die Schreiben im Rahmen ihres Projekts

Marktwächter Energie daher näher untersuchen. Sie ruft alle Strom- und Gaskunden

auf, Mitteilungen ihres Energieversorgers einzureichen.

Der einfachste Weg, die Dokumente für die Untersuchung zur Verfügung zu stellen,

führt über das Online-Portal www.marktwaechter-energie.de. Dort finden Verbraucher

ein Kontaktformular, das sowohl für Beschwerden über Energieversorger als

auch für das Hochladen der Preisänderungsschreiben genutzt werden kann. Zudem

können die Rechnungen in der Beratungsstelle in Göttingen abgegeben (Jüdenstr.

3) oder per Post an die Verbraucherzentrale geschickt werden (Verbraucherzentrale

Niedersachsen, Projekt „Marktwächter Energie“, Herrenstraße 14, 30159 Hannover).

„Für unsere Untersuchung relevant sind alle Informationen, die die Kunden in den

vergangenen Wochen von ihren Lieferanten erhalten haben bzw. in den nächsten

Wochen noch bekommen werden – egal ob als Brief oder per E-Mail“, sagt Tiana

Preuschoff, Energierechtsexpertin im Projekt Marktwächter Energie. Im Zweifelsfall

könnten die Verbraucher auch gern mehrere Dokumente einreichen. „Oft verstecken

sich die Preiserhöhungen gerade da, wo Kunden sie am wenigsten erwarten, beispielsweise

in seitenlangen E-Mails oder in Flyern, die auf den ersten Blick wie Werbung

aussehen“, erläutert Preuschoff.

Durch die intransparente Darstellung versuchen einige Lieferanten offenbar gezielt,

die Kunden von einem Wechsel des Versorgers abzuhalten. „Bei Preiserhöhungen

haben Kunden grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht – wer jedoch gar nicht

merkt, dass sich die Preise erhöhen, kann natürlich auch nicht von seinem Kündigungsrecht

Gebrauch machen“, fasst Preuschoff das Problem zusammen.

Die Ergebnisse der Untersuchung sollen im kommenden Jahr vorgestellt werden.

Die Auswertung der Daten erfolgt ausschließlich anonymisiert und unabhängig vom

Einzelfall. Unter Umständen wird der Marktwächter Energie auch rechtliche Schritte

einleiten. „Vor Kurzem haben wir bereits einen Anbieter wegen einer intransparenten

Preiserhöhung abgemahnt. Wenn uns weitere Fälle vorliegen, werden wir natürlich

prüfen, ob man auch gegen diese Schreiben vorgehen kann“, so Preuschoff.

