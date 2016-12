Steigende EEG-Umlage: Was Stromkunden jetzt wissen

Steigende EEG-Umlage: Was Stromkunden jetzt wissen

sollten

Viele Lieferanten werden im nächsten Jahr die Preise erhöhen /

Verbraucherzentrale erklärt, wie Kunden reagieren können

Göttingen (vbz/kip) Die Verbraucherzentrale teilt mit: Auf viele Haushalte werden im nächsten Jahr höhere Stromkosten

zukommen. Wie bekannt wurde, wird die EEG-Umlage im nächsten Jahr auf 6,88 Cent pro

Kilowattstunde Strom steigen. Zudem haben die Betreiber der Stromnetze angekündigt,

dass sich 2017 auch die Netzentgelte und damit ein weiterer wichtiger Teil der Stromkosten

erhöhen werden. Doch was bedeutet all das nun für den einzelnen Verbraucher?

Müssen sich zwangsläufig alle Stromkunden auf höhere Kosten einstellen

oder gibt es Möglichkeiten, dem Preisanstieg zu entgehen? Die Beratungsstelle Göttingen

beantwortet die wichtigsten Fragen.

Sind alle Stromkunden automatisch von der höheren EEG-Umlage und den steigenden

Netzentgelten betroffen?

Zunächst einmal nicht. Sowohl die EEG-Umlage als auch die Netzentgelte werden von Energieversorgern

direkt an die Netzbetreiber gezahlt. Steigen die Kosten an, steigen also erst einmal

nur die Ausgaben der Versorger. Eine Regelung, die eine automatische oder gar verpflichtende

Weitergabe an die Kunden vorsieht, gibt es nicht.

Allerdings werden vermutlich viele Stromanbieter versuchen, die gestiegenen Kosten dennoch

weiter zureichen, um die höheren Ausgaben auszugleichen. Dazu müssen sie jedoch zunächst

die Preise erhöhen. Aus Kundensicht hat das einen entscheidenden Vorteil: Bei Preisänderungen

haben Verbraucher grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht.

Leider haben sich in der Vergangenheit einige Lieferanten geweigert, solche außerordentlichen

Kündigungen zu akzeptieren. Hintergrund sind spezielle Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

der Anbieter, die das Sonderkündigungsrecht für Fälle ausschließen, in denen

die Preiserhöhung auf gestiegene staatliche Abgaben oder Umlagen zurückzuführen ist.

Nach Auffassung der Verbraucherzentrale sind solche Klauseln unwirksam. Das Oberlandesgericht

Düsseldorf hat diese Einschätzung im Juli dieses Jahres in einem Urteil bestätigt (Aktenzeichen

I-20 U 11/16; noch nicht rechtskräftig). Kunden, die Probleme haben, ihr Sonderkündigungsrecht

durchzusetzen, sollten sich gegenüber ihrem Anbieter auf die aktuelle Rechtsprechung

berufen.

Ist es sinnvoll, bei einer Preiserhöhung wegen der EEG-Umlage und der Netzentgelte zu

einem anderen Anbieter zu wechseln?

Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie viele Anbieter die Preise letztlich anheben werden.

Da die Kostensteigerungen 2017 ziemlich deutlich ausfallen, werden vermutlich recht viele

Lieferanten mit Preiserhöhungen reagieren – wenn nicht direkt im Januar, dann in den darauffolgenden

Monaten. Das erschwert die Suche nach einer günstigen Alternative.

Gefällt mir