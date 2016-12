Weihnachtsbäume auf öffentlichen Plätzen stimmen auf das Fest der Feste ein

Bad Grund (kip) Rechtzeitig zu Beginn der Adventszeit sind auf öffentlichen Plätzen Weihnachtsbäume mit vielen Lichtern und selbstgebastelten Schmuck aufgestellt. Sie stimmen auf das Weihnachtsfest ein. In Bad Grund hat die Osterfeuergemeinschaft "Grüne Tanne" eine großen schönen Baum auf dem Marktplatz aufgestellt. Klaus Heberle mit seinem Helferteam hatte wie in den Jahren zuvor einen sehr schönen Baum ausgesucht. In Windhausen war es die örtliche Feuerwehr, die am Adventsmarkt den Kindern half, den Baumschmuck anzubringen. Auch in Badenhausen steht im Bürgerpark ein großer Baum mit viel weihnachtliches Deko. Gegenüber strahlt ein kleiner Markt im Schein unendlicher vieler Lichter.In den weiteren Ortschaften erfreuen wir uns an aufgestellten Weihnachtsbäumen. Viele Häuser strahlen ebenfalls mit vielen Lichtern und erhellen die dunkle Jahreszeit.