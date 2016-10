Mitglieder des Knappenvereins Bad Grund treffen sich am 28. Oktober zur Versammlung

Bad Grund: Alter Römer | Mitglieder des Knappenvereins Bad Grund treffen sich am 28. Oktober zur Versammlung



Bad Grund (kip) Zur Mitgliederversammlung des Knappenvereins Bad Grund und Umgebung treffen sich die Mitglieder am Freitag, 28. Oktober, 17 Uhr, im Kaminzimmer (ehem. Dachsbau) im "Alter Römer" in Bad Grund. Die Tagesordnung sieht nach dem Bericht des Vorsitzenden die Beratung und Festlegung von Veranstaltungen in 2016/2017 und Verschiedenes vor.

Vorsitzender Gerd Hintze bittet um eine rege Beteiligung, weil über die Vorbereitungen zur Barbarafeier 2016 und Bergdankfest 2017 gesprochen werden soll.

