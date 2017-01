Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Grüne Tanne Bad Grund findet am 28. Januar statt

Bad Grund: Schützenhaus im Teufelstal | Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Grüne Tanne findet am 28. Januar statt



Bad Grund (kip) Am Samstag, 28. Januar, 15 Uhr, beginnt im Schützenhaus im Teufelstal in Bad Grund die Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft "Grüne Tanne". Vorsitzender Jürgen Knackstädt bittet aus organisatorischen Gründen bis zum 23. Januar um eine vorherige Anmeldung. Die Tagesordnung sieht unter anderem vor die Genehmigung der Niederschrift über die Versammlung am 12. März 2016, Grußworte der Gäste, Ehrungen, Berichte des Vorsitzenden und des Kassenwartes sowie der Kassenprüfer, die Entlastung des Vorstandes, Wahlen des Vorstandes, des Beirates, der Kassenprüfer und eines Ersatzkassenprüfers sowie Veranstaltungen 2017.

Gefällt mir