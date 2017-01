Statt-Theater Mengeringhausen Livelesung in der Buchhandlung

Bad Arolsen : Buchhandlung Kirstein |

Das Schlimme ist immer und überall



Live-Lesungen des STATT-Theaters



Leitung: Erich Müller, Constanze Neuse, Karin Schäfer



Lesungen im Herbst 2017: 24.10. / 07.11. / 14.11.2017 jeweils um 19.30 Uhr



Buchhandlung Kirstein, Bahnhofstraße 7, Bad Arolsen



Unkostenbeitrag: 1 Euro für Tee und Gebäck

Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: 05691/2224



Unter diesem Motto wird der Dienstagabend-Klub im Jahr 2017 die Zuhörer wieder mit seinen spannenden Lesungen unterhalten. Auf dem Programm stehen Erzählungen, die in die Abgründe menschlicher Untugenden blicken lassen. Aus ermittlungstechnischen Gründen können allerdings noch keine Hinweise auf die Fälle oder die kriminalistischen Methoden gegeben werden. Wer an der Aufklärung diverser Verbrechen beteiligt sein wird, bleibt ebenfalls vorläufig ein Geheimnis. Vielleicht begegnen die Gäste erneut einem wohlbekannten Detektiv aus Belgien, der sich gern in England aufhält. Trotz mancher Leiche oder eigentümlichen Untat sind höchst lebendige und lebhafte Krimivergnügen zu erwarten. Unter der erfahrenen Leitung von Erich Müller, Constanze Neuse sowie Karin Schäfer freut sich das Ensemble jedenfalls, neuerlich ein interessiertes, geneigtes Publikum empfangen zu dürfen. Die Schwerpunkte der Herbstlesungen folgen zu gegebener Zeit.



Am Ende jeder Lesung werden wieder Freikarten für eine aktuelle Produktion des STATT-Theaters verlost.