Statt-Theater Mengeringhausen "FEHLDIAGNOSE"

Bad Arolsen : Theaterladen |

FEHLDIAGNOSE

ODER WARUM LIEBE NICHT WIE BLINDDARM IST



Von Tobias Greisen



Regie: Monika Meuser und Meike Tammen



Rechte: Deutscher Theaterverlag, Weinheim



Premiere: 04. März 2017 um 19:30 Uhr



Neuer Theaterladen, Ritterort 1



Weitere Vorstellungen:10.03.; 11.03.; 15.03.; 17.03.; 19.03.; 24.03. und 25.03.2017 jeweils um 19:30 Uhr,



Kartenservice: 05691 / 8 84 96 88



Thomas und Christoph sind beste Freunde und so verschieden wie Tag und Nacht. Christoph ist ein lebenslustiger Eroberer, Tom hat sich nach einer enttäuschten Liebe in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Fester Bestandteil ihres gegenwärtigen WG-Lebens ist, dass Thomas die sonntagmorgendliche „Entsorgungsarbeit“ von Christophs one-night-stands erledigt – bis er sich in eine von ihnen verliebt. Doch er täuscht Katie, die sich an die Nacht nicht mehr erinnert, vor, der nächtliche Liebhaber gewesen zu sein. Das stellt zwar die Männer-Freundschaft letztlich nicht in Frage, aber die wunderschöne Liebes-Geschichte hat trotzdem kein Happy End.



(Quelle: Deutscher Theaterverlag, Weinheim)