Statt-Theater Mengeringhausen - Es war einmal

Bad Arolsen : Bathildisheim |

Ein Wintermärchen von Werner Schulte



Regie: Erika Pallagst, Nicole Bartmann, Susanne Wirtz



Rechte: Deutscher Theaterverlag Weinheim/ Bergstraße



Premiere: 05. November 2016 um 17:00 Uhr



Spielort: Aula des Bathildisheim in Bad Arolsen



Weitere Vorstellungen: 06.11. und 13.11.2016 jeweils um 15:00 Uhr,

am 12.11. und 19.11.2016 jeweils um 17:00 Uhr

sowie am 18.11.2016 um 19:00 Uhr

Sonderaufführungen auf Anfrage

Kartenservice: 05691 / 8 84 96 88



Die Prinzessin auf der Erbse, Schneewittchen , Rumpelstilzchen und andere sind verzweifelt. Sie können ihre Märchen nicht mehr spielen, weil das jeweils wichtige Requisit fehlt. Auch Aschenputtel kann ihren Prinz nicht heiraten, weil sie sich den Fuß verstaucht hat, der fortan nicht mehr in den Schuh passt. Schuld an all den Verwirrungen sind ein ominöser Dieb, sowie zwei Kinder namens Zora und Peter, die ihrerseits unversehens zu Märchenfiguren, nämlich Hänsel und Gretel, werden. Der Märchenchef versucht, wenigstens eine Geschichte zu retten und möchte Aschenputtels Prinzen aushilfsweise Gretel zur Frau geben. Damit ist wiederum die Hexe nicht einverstanden, die selbst gerne Frau des Prinzen wäre....