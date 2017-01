Bad Arolsen : Stadthalle Mengeringhausen |

Die historische Schützengesellschaft 1502 Mengeringhausen zeigt noch einmal den Film vom Mengeringhäuser Freischießen 2014.

In rund 2 Stunden darf zurückgeblickt werden an das vergangende letzte Freischießen 2014 in Mengeringhausen.

Der Eintritt ist frei.