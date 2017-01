Chicago Line "Blues und viel mehr" - Gastspiel im BAC-Theater

Die Liebe zum Blues und langjährige Freundschaft verbindet die sechs Musiker von Chicago Line und die charismatische Sängerin Martina Sherman.Mit ansteckender Spielfreude und sicherem Gespür für gute Songs hat sich die Band seit ihrer Gründung Anfang 2004 über ihre nordhessische Heimat hinaus bei vielen Auftritten einen guten Ruf erspielt, unter anderem auch als Vorgruppe für B.B. & the Blues-Shacks, Till Kersting und Sydney Ellis.Die Musik von Chicago Line ist groovend, swingend, schweißtreibend, abwechslungsreich und tanzbar.Die Klassiker des Genres stehen dabei eher selten im Programm und kurze Ausflüge in Jazz-, Soul-, Rockabilly - ja selbst Countrygefilde sind fester Bestandteil der Show.Über die stimmgewaltige Frontfrau schreibt die Presse: "Sie hat den Gospel in der Seele und den Blues in der Stimme, präsentiert die Show gekonnt, packend und in intensivem Kontakt mit dem Publikum ...". Die Kritiken für ihre Begleitmusiker, die sie auch gesanglich unterstützen, fallen nicht weniger positiv aus.Chicago Line, das sind: Martina Sherman: vocals, Rolf Ellhof: guitar/vocals, Rolf Seggelke: guitar, Kim Shastri: piano/organ, Jochen Maeder: Blues-harp/sax, Frank Gerhardt: bass, Bernd Riehl: drums14,- €7,- €Buchhandlung Aumann, Schloßstr. 5, 34454 Bad ArolsenTicket-Hotline: 05691 3553 (Montags bis Freitags: 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr)