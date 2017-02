Neusäß: Sportheim Hainhofen |

Endlich wieder ein Faschingsball in Hainhofen !

Die Trattoria Da Pietro veranstaltet in der Mehrzweckhalle des Sportheimes Hainhofen am Faschingssamstag, den 25.Februar 2017 ab 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr) wieder einen Faschingsball in Hainhofen. Der Eintritt beträgt 7,- Euro. Geboten wird Live-Musik und eine Überraschung !

Kartenvorverkauf: Trattoria Da Pietro Telefon: 0821 487320