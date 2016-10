Paul Panzer mit seinem brandneuen Live-Programm "Invasion der Verrückten"- 5x2 Freikarten zu gewinnen!

Augsburg : Schwabenhalle |

Ja, ist denn die ganze Welt verrückt geworden?! Könnte man meinen, glaubt man Deutschlands schrägstem Komiker Paul Panzer und dem Titel seines nunmehr fünften Bühnenprogrammes.



Nach über 10 Jahren LIVE auf der Bühne und mehr als 2,5 Millionen Zuschauern schafft es Paul Panzer immer wieder selbst den alltäglichsten Dingen neues, nicht selten Skurriles aber immer Unterhaltsames abzugewinnen. Unnachahmlich kreativ, politisch inkorrekt, charmant und böse zugleich unterhält uns Paul mit brandneuen Geschichten, Ansichten und Abenteuern aus dem Leben des „Kleinen Mannes“ und seiner Familie.



Ob von Smoothies oder Psychopharmaka, von Superhelden oder Babbel Sprachreisen. Pauls Geschichten drehen sich doch immer um ein zentrales Thema, den Menschen - mit all seinen Ängsten, Sehnsüchten und unbeantworteten Fragen. Woher kennt der Lieferheld all die Rezepte? Warum ist die Ehe besser als der Tod... und warum zum Teufel braucht Bifi eine eigene Facebookseite?



Man sieht ihm den Spießer, den kleinen Mann, den „Verrückten“ an, doch wer Paul Panzer kennt weiß, hier ist ein Wolf im Schafspelz am Werk...hat er doch schon längst erkannt: „Die Invasion der Verrückten steht uns nicht erst bevor. Sie sind schon mitten unter uns!“



Verlosung!



Wir verlosen 5x2 Freikarten! Klickt bis zum 20. November 2016 auf "Mitmachen" und mit etwas Glück gehört ihr zu unseren Gewinnern, die am 21. November hier auf myheimat per interner Nahricht über ihren Gewinn informiert werden. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)



Bitte nur einmal klicken, um an der Verlosung teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht gezählt.