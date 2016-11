Gary G. Ensemble - Das Candle Light Konzert - Große Pop- und Swing-Songs in kleiner Besetzung!

Hoffmannkeller am Theater , Kasernstraße 1 , 86152 Augsburg DE

Musikliebhaber von großen, gefühlvollen und zeitlosen Songs können sich freuen, wenn Gary G. und Theodor W. Hanny wunderbare Songs in stimmungsvollem Ambiente präsentieren.

Dargeboten werden u.a. Songs von The Beatles, Ed Sheeran, Frank Sinatra, Roger Cicero, sowie auch Eigenkompositionen. Außerdem erfahren die Konzertbesucher etwas über die Geschichten und Hintergründe einiger Songs.



Gary G. - Gesang, Piano, Arrangement

Theodor W. Hanny – Piano, Gesang, Gitarre



Fr. 02.12.2016,

Beginn: 20:30 Uhr (Einlass: 20:15 Uhr)

Hoffmannkeller Augsburg (Theater Augsburg)

Reservierung/Karten: www.theater-augsburg.de