Diavortrag – „Herr, in Deiner Hand liegt meine Zeit“ - Pater Theo Schmidkonz stellt Glaswände von Sieger Köder vor

Augsburg : Kolpinghaus |

Anlässlich der Vollendung seines 90. Lebensjahres wird Pater Theo Schmidkonz SJ die vier Farbfenster, die Pfarrer Sieger Köder für die Kapelle auf dem Jesuitenfriedhof in Pullach geschaffen hat, geistlich erschließen. In den Glasmalereien hat Köder die Themen Schöpfung und Jesu Leben, Passion und Auferstehung dargestellt.



Montag, 07. November 2016

19:00 Uhr

Kolpingsaal Augsburg (Frauentorstraße 29)



Theo Schmidkonz SJ, geboren 1926. Studium der Katholischen Theologie in Dillingen, München und Frankfurt am Main. Studentenpfarrer in München, dann Priesterseelsorger der Diözese Augsburg. Bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen, vor allem von Meditations- und Gebetbüchern und von Texten für Andachtsbilder. Profunder Kenner der Kunst von Sieger Köder.