HANSI SÜSSENBACH wieder Live zu Gast in der Wohlfühl „Tanzbar“ in Augsburg, am Samstag, 5. Nov. 2016 ….

Am kommenden Samstag wird es wieder einmal romantisch im Fox Takt,

denn der „König der Tanzpaläste – Hansi Süssenbach –

ist Live & in Farbe zu Gast in der beliebten „TANZBAR“ Augsburg und gibt natürlich „ALLES WAS GEHT „…..



Hansi Süssenbach - ein sehr sympathischer, liebenswerter Mensch und Künstler, mit einer romantischen Stimme, die alle Frauenherzen begeistern wird..



Denn welche Frau schmilzt nicht dahin, wenn er singt

„ich geh mit dir wohin du willst“, „Nie mehr ohne dich“,

„Ich hab heut Nacht von dir geträumt“ oder

„Heisse Küsse unterm Regenbogen“….



Alles Ohrwürmer aus seinem aktuellen Album „Alles was geht“ - aus dem Hause ManiaMusic - die zum tanzen & träumen einladen...



Wer also am Samstag mit "Hansi Süssenbach" & Fox- Pilot „DJ Wolfi“„zum Mond“ & „zu den Sternen fliegen möchte“ als „Himmelflieger“,

sollte sich jetzt noch schnell ein Ticket sichern für dieses besondere Live Event in der TANZBAR Augsburg...





Christiane Brüning, 30.10.16