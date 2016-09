Freikarten für den Augsburger Whisk(e)ysalon zu gewinnen!

Verlosung!

Am 05. und 06. November 2016 öffnet der Augsburger Whiskysalon & Spirits wieder seine Pforten in den exklusiven Foyers im Kongress am Park. Zusammen mit den Premiumpartnern Feinkost Kahn, Brauerei Riegele, Maserati Schwaben, Bücher Pustet und Sin-Gold-Whisky präsentiert das traditionsreiche Augsburger Whiskygeschäft No7 diese Veranstaltung.In der exklusiven Ausstellung werden die Besucher eingeladen sich über den Lifestyle und die Genusskultur verschiedener nationaler wie internationaler Destillerien und Brauereien zu informieren. Dabei dreht sich alles vorrangig um den Whisk(e)y als Genussmittel. Auf dem Whisk(e)ysalon sind Destillate aus Schottland, Irland, Wales, USA, Japan, Schweden, Österreich, Schweiz sowie aus Deutschland, insbesondere aus Bayern und Schwaben vertreten. Darüber hinaus legen wir den Fokus auf Gin als aktuelles und facettenreiches Lifestyle-Produkt aus der Bar-Szene. Zusätzlich präsentieren wir weitere Produkte wie Rum, Wodka und Craft-Biere. Darüber hinaus wird einen Smoker’s Lounge für Zigarrenliebhaber eingerichtet. Daneben informieren lokale, regionale sowie internationale Anbieter über ihr Handwerk und ihre Produkte sowie deren Herstellung. Gegen eine Schutzgebühr dürfen die einzelnen Destillate verkostet werden. Neben der fachkundigen Beratung der Hersteller vermitteln die Anbieter Informationen über ihre Erzeugnisse, um dem ungeübten Besucher Wissenswertes über handwerkliche Produktionen, Lagerung, Geschmack, Genuss und vor allem zur Wertigkeit des Produkts zu präsentieren. Dabei soll auch das Bewusstsein für das Genussmittel sensibilisiert werden.Während der Veranstaltung werden Whisky-Workshops angeboten, in denen auch der praktische Umgang mit den Genussmitteln unterrichtet wird, um die Besonderheit des Produkts wahrzunehmen. Unser nachhaltiges Ziel ist es, nicht nur ein Forum für lokale wie regionale Anbieter und für deren handwerkliche Profession anzubieten, sondern vor allem über Genussmittel und deren Eigenheiten als Luxusprodukt zu informieren und dabei einen Fenster in die Herstellung der verschiedenen Erzeugnisse zu gewähren.Samstag, 05.11.2016, 14:00-22:00 UhrSonntag, 06.11.2016, 13:00-18:00 UhrWir verlosen 4x2 Freikarten, die für einen Tag nach Wahl eingelöst werden können! Klickt bis zum 24. Oktober 2016 auf "Mitmachen" und mit etwas Glück gehört ihr zu unseren Gewinnern, die am 25. Oktober hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)um an der Verlosung teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht gezählt.