VORSICHT - B E T R U G S V E R S U C H !!!

In dieser Nachricht werde ich aufgefordert,"Aufgrund des andauerndensind Sie angewiesen zusätzlich,die durch unsere Inanspruchnahme entstandenenzu bezahlen."Da ich mir sicher war, über eBay in den letzten Jahren keine Transaktionen durchgeführt zu haben und mein Konto also auf "NULL" steht, fühlte ich mich verpflichtet zu handeln...war allerdings auch schon an dieser Nachricht, wie der Markennamegeschrieben wurde, während das Original sichschreibt. Auch bei der, als meine Ruf-Nr. angegebenen, handelte es sich um die unseres am 31.12. 2014 geschlossen Geschäftes !!!Folglich habe ich mich umgehend mit dem weltweit größten ONLINE MARKTPLATZ telefonisch in Verbindung gesetzt.Von dort wurde mir nochmals bestätigt, keinerlei offene Verbindlichkeiten zu haben. Damit war also eindeutig bewiesen, daß einvorliegt...Der Ruf seriöser Firmen wurde wiedermal schamlos ausgenutzt um Bürger zu verunsichern, sie mit Drohungen zu veranlassen, angebliche Schulden zu begleichen, die sie gar nicht haben.Die Mail habe ich wunschgemäß an eBay weitergeleitet, um ihnen dort die Möglichkeit einzuräumen zu recherchieren und strafrechtlich gegen den Absender der Nachricht vorzugehen.Wie oft habe ich schon in der Tagespresse gelesen, daß gerade ältere Menschen auf derartige Betrugsmaschen hereinfallen und lieber bezahlen, weil sie den Vorgang nicht überblicken und hoffen, sich damit vermeintlichen weiteren Ärger vom Hals zu halten...Also ist wiedermalgeboten...!!!