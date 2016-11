HERRENHÄUSER & GÄRTEN / 5.Tag in EAST ANGLIA, GB

Das Herrenhaus, dessen Entstehungsgeschichte ins Jahr 1840 zurückgeht, beeindruckte uns Besucher auf den ersten Blick. Bei einem herrlichen blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein, spiegelte sich dieser prachtvolle Backsteinbau recht reizvoll in der Wasseroberfläche des Burggrabens wider, der das Gebäude ringsherum umgibt..Ein ganz außergewöhnlicher rechteckiger Garten aus dem 19. Jahrhundert, bestehend aus verschiedenen Kräuter- und Rosengärten, dessen Erscheinungsbild wesentlich von der Familie selbst geprägt wird und ein Park mit z.T. 900 Jahre alten Eichen, lud uns zum entspannten Lustwandeln zwischen vielen blühenden Rabatten ein...Inmitten einer Fülle von Farben und Düften konnten wir einen herrlich entspannten Nachmittag genießen.Der einladenden Aufforderung, einen Teil des Heming Hall Gardens mit nach Hause zu nehmen, konnte ich natürlich nicht widerstehen und so befinden sich in unserem Hausgarten seit dieser Zeit auch einige Stauden aus der dortigen Gärtenerei