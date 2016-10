HERRENHÄUSER & Gärten/ 4.Tag in EAST ANGLIA, GB

Noch unter den Eindrücken des prächtigen Herrenhauses SOMERLEYTON HALL und seinen ausladenden Gärten stehend, ging es am Nachmittag des 4. Tages weiter in Richtung.....Dieses großflächige Areal umfaßt unglaubliche 13 Hektar und besteht aus einem bunten Mosaik von einzelnen Gärten, von denen jeder seinen ganz speziellen Charakter hat und von einer breiten Palette von Epochen und Stilen bestimmt wird...So sind Anregungen aus der, u.a. aus dem Mittelmeerraum, Kalifornien, Neuseeland und Holland dort anzutreffen...Die Augen der Besucher werden immer wieder aufs Neue überrascht von einem Meer an Wildblumen, Wald-und Gemüsegärten, Alleen verschiedenster Baumsorten und Hortensien, Terrassen, Kiesgärten und Hochbeeten...Schlagartig wird der Besucher mit neuen Anblicken und einer ständig wechselnden Atmosphäre konfrontiert. Bunte Farben wechseln sich mit allen erdenklichen GRÜN-Nuancen ab...Die auf uns immer wieder einstürmenden Eindrücke können von mir hier kaum in Worte gefasst werden...Die Fotos sprechen hoffentlich eine deutlichere Sprache...Erwähnen möchte ich jedoch noch, den ganz besonders beeindruckenden, in dem u.a. Stauden, die wir zuhause in kleinen Töpfchen versuchen zu hegen und zu pflegen..., neben den hier die in diesem "Garten Eden" anzutreffenden Exemplaren ihrer Art regelrecht verblassen...Auch die formale Strenge der Hauptblickachse dieses Gartens, aus EIBENOBELISKEN bestehend , die den Blick auf einen Pavillon als Fluchtpunkt lenkt, bleibt für uns unvergessen...