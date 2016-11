Schock?

Wieso nur sind alle so überrascht vom Verlauf und wohl auch Ausgang der US-Wahlen?



Wieso behaupten alle Medien, die Amerikaner seien von den Wahlen geschockt, obwohl doch die Amerikaner wählen?



Die Politiker und Medien merken immer noch nicht, das Hetze gegen eine Person oder eben eine Partei nicht die Lösung ist, sondern den angeblich Dummen und Bösen in die Hände spielt.



Oder liegt es auch daran, dass manch einer sieht, was eine Frau in der Politik für ein Chaos anrichten kann?



Und dann wären diese Frauen auch noch zu zweit gewesen... :-)

